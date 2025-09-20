Visite guidée du fort de Querqueville Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

Querqueville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite commentée du Fort de Querqueville, fort terrestre et maritime, appartenant au grand ensemble de la rade de Cherbourg, le plus ancien et le mieux conservé, détenant un joyau de l’architecture militaire, la batterie circulaire de l’hémicycle (époque Louis XVI). Complété à plusieurs époques, c’est un véritable concentré d’histoire des fortifications et de l’essor maritime de Cherbourg. .

Querqueville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie

