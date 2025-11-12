Visite guidée du Fort de Schoenenbourg Hunspach
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin
Mardi 2025-11-12 13:30:00
2026-03-31
2025-11-12
Découvrez une part de l’histoire alsacienne en participant à une visite guidée d’un ouvrage de la Ligne Maginot !
Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est
English :
Discover a piece of Alsatian history by taking part in a guided tour of a Maginot Line structure!
German :
Entdecken Sie einen Teil der elsässischen Geschichte, indem Sie an einer Führung durch ein Bauwerk der Maginot-Linie teilnehmen!
Italiano :
Scoprite una parte della storia dell’Alsazia partecipando alla visita guidata di un forte della Linea Maginot!
Espanol :
Descubra una parte de la historia de Alsacia participando en una visita guiada a un fuerte de la Línea Maginot
