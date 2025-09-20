Visite guidée du fort de Vancia Fort de Vancia Rillieux-la-Pape

Visite guidée du fort de Vancia Samedi 20 septembre, 10h30 Fort de Vancia Métropole de Lyon

Groupe de 20 personnes, départs toutes les 30 mn

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le fort de Vancia est un ouvrage militaire construit entre 1872 à 1878. Ce fort de forme pentagonale couvre environ 18 ha. Il fait partie de la deuxième ceinture de Lyon et plus globalement du système Séré de Rivières.

Venez découvrir l’histoire du fort et de sa construction au cœur des caponnières, chambres de tir au milieu d’un cadre verdoyant propice aux ballades pour toute la famille.

Des visites guidées sont proposées par l’association des Amis du fort de Vancia, toutes les 30 minutes, de 10h à 16h30, par groupes de 20 personnes maximum.

Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 56 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd'hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.

