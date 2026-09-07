Visite guidée du Fort des Dames, Fort de Saint-Jean-d’Alcas, Saint-Jean-et-Saint-Paul

Informations pratiques

Visite guidée du Fort des Dames 18 – 20 septembre Fort de Saint-Jean-d’Alcas Aveyron

Tarif : 6€ (adulte) ou 4€ (-18 ans) par personne. Limité à 15 personne par créneaux de visite (réservation conseillée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le fort villageois de Saint-Jean-d’Alcas. Ancienne possession des abbesses de Nonenque, ce monument témoigne de la prospérité de l’abbaye cistercienne voisine et de l’influence des femmes qui la dirigèrent du XIIᵉ au XVIIIᵉ siècle.

Derrière ses murailles austères, le fort conserve de nombreux secrets. Sa préservation a été rendue possible grâce à l’engagement de la commune, de ses habitants et des partenaires publics, sans lesquels le monument aurait peu à peu sombré dans la ruine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir l’histoire méconnue de ce site remarquable.

Fort de Saint-Jean-d’Alcas 10 Pl. Flore de Casilhac, 12250 Saint-Jean-et-Saint-Paul Saint-Jean-et-Saint-Paul 12250 Aveyron Occitanie 05 65 97 61 07 https://tourisme.stjeanstpaul Saint-Jean-d’Alcas est un « fort des Dames » car c’est à une abbesse cistercienne que l’on doit sa construction aux proportions harmonieuses.

Découvrez les ruelles, l’église du XIIe siècle, les remparts, le chemin de ronde, et les tours de ce site médiéval fortifié au XVe siècle. Parking à proximité gratuit indiqué.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le fort villageois de Saint-Jean-d’Alcas. Ancienne possession des abbesses de Nonenque, c’est un monument témoin de la prospérité de l’abbaye voisine et …

©OT Larzac Vallées, V.Govignon