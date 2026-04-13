Visite guidée du Fort des Dunes en langue des signes, Fort des Dunes, Leffrinckoucke

Visite guidée du Fort des Dunes en langue des signes Samedi 25 avril, 14h30 Fort des Dunes Nord

7€/adulte et 3.50€/enfant & étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Bâti en 1880, le Fort des Dunes est un véritable témoin de l’histoire !

Bombardé par les allemands en 1940, il fut au centre de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire de Dunkerque.

Aujourd’hui Musérial, découvrez tous les secrets de ce joyau du patrimoine en visite inclusive en langue des signes.

La visite comprendra les extérieurs du Fort, des fossés et la nécropole.

Fort des Dunes rue du 2 juin 1940 59495 Leffrinckoucke Leffrinckoucke 59495 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fort-des-dunes@ville-leffrinckoucke.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fort-des-dunes.fr »}] http://www.fort-des-dunes.fr/agenda

Accompagnés d’une interprète, découvrez l’histoire du Fort des Dunes ! fort lsf

fdd