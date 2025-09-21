Visite guidée du Fort du Janus Fort Janus Montgenèvre

Visite guidée du Fort du Janus Fort Janus Montgenèvre dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Fort du Janus Dimanche 21 septembre, 10h00 Fort Janus Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite du Fort du Janus.

À l’occasion de la 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Amis du Barrage Rapide, en partenariat avec Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire et la commune de Montgenèvre, vous invite à remonter le temps pour un week-end immersif à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Plongez dans le quotidien d’un soldat en 1940 au Fort Janus !

De 10h00 à 17h00, laissez-vous guider à travers une visite scénarisée inédite, au cœur de l’un des forts les plus emblématiques de la Ligne Maginot alpine.

À plus de 2500 mètres d’altitude, le Fort Janus vous ouvre ses portes pour une immersion complète dans la vie des soldats en poste à la frontière franco-italienne.

En parallèle, des passionnés seront présents pour exposer du matériel militaire authentique et partager leurs connaissances.

⚠️ Consignes pour la visite du Fort Janus :

– Prévoir des vêtements adaptés : la température à l’intérieur du fort peut être fraîche, même en septembre.

– Chaussures de marche conseillées pour évoluer confortablement dans le site.

– Attention : l’accès se fait sans remontées mécaniques – prévoir un temps de marche pour atteindre le fort.

️ Entrée libre – Tout public

Fort Janus Fort Janus, 05100 Montgenèvre Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 92 21 52 52 https://montgenevre.com

Visite du Fort du Janus.

© Office de Tourisme de Montgenèvre