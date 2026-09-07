VISITE GUIDEE DU FORT DU PAILLET, Fort du Paillet, Dardilly

Informations pratiques

VISITE GUIDEE DU FORT DU PAILLET Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Fort du Paillet Rhône

Chaussures et petite laine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

VISITE du FORT du PAILLET :

Le dimanche 20 septembre selon les horaires suivants : de 9h30-12h00 et de 14h00-17h30

Lors de la visite les visiteurs pourront voir :

-Expositions de maquettes de 1870 à la deuxième guerre mondiale

-Reconstitution d’une chambrée avec des lits de forteresse

-Maquette du Fort avec les commentaires des guides

-Exposition d’armes individuelles de l’époque 1860-1914

-Exposition de matériel de l’armée française de 1940

-Reconstitution de l’armée française de 1940 (uniformes, armes et voiture)

Il est proposé une visite extérieure du Fort ; balade sur le sentier des glacis ; le long des glacis des panneaux illustrant l’histoire du Fort seront commentés par le guide. Il sera également proposé une ascension sur le sommet de la caserne où le guide expliquera la position stratégique du fort ainsi que le plan de tir de celui-ci. Pour cette visite trois horaires sont proposés : 11h00 ; 15h00 ; 16h30.

Pendant les visites intervention de la SAPORAILLE. Elle se compose de 15 sapeurs, 1 hussard à cheval, et 3 serveurs qui défilent au son du tambour, ponctué de chants révolutionnaires et de l’empire. Tir au canon et aux fusils d’époque

Four à pain: l’essai de l’an dernier de la mise à disposition du four le samedi en fin d’après midi pour cuisson de brioches, pizzas et autres bonnes choses est reconduit. A partir de 17h, chacun pourra apporter son plat autour d’un moment de convivialité partagée. Vente de pain le dimanche.

Fort du Paillet Chemin du Fort 69570 DARDILLY Dardilly 69570 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

VISITE du FORT du PAILLET :

©Photo J.F.L. Association Fort du Paillet