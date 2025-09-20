Visite guidée du fort Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du fort Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du fort 20 et 21 septembre Fort de Querqueville Manche

2€, gratuit enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du Fort de Querqueville, fort terrestre et maritime, appartenant au grand ensemble de la rade de Cherbourg, le plus ancien et le mieux conservé, détenant un joyau de l’architecture militaire, la batterie circulaire de l’hémicycle (époque Louis XVI). Complété à plusieurs époques, c’est un véritable concentré d’histoire des fortifications et de l’essor maritime de Cherbourg.

Fort de Querqueville Rue du port, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 86 19 91 https://twitter.com/afquer;https://m.facebook.com/p/Fort-de-Querqueville-100091730863003/ Resté dans un état très proche de son apparence originelle du temps de Louis XVI, le Fort de Querqueville est en soi un monument remarquable. Mais il faut le replacer dans son environnement : celui de la grande rade de Cherbourg, avec la jetée de près de 4 km, le port militaire, le bastion de l’île Pelée. La construction de telles défenses furent pendant 70 ans le plus grand chantier d’Europe, rivalisant avec les travaux de Saint-Pétersbourg ; celui du petit port naturel de Querqueville, qui offre sa protection derrière la digue du fort Chavagnac, et qui présente de grandes perspectives pour le développement de la navigation de plaisance.

Visite commentée du Fort de Querqueville, fort terrestre et maritime, appartenant au grand ensemble de la rade de Cherbourg, le plus ancien et le mieux conservé, détenant un joyau de l’architecture à…

© Boisnel Marc