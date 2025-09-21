Visite guidée du Fort Kléber Fort Kléber Wolfisheim

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le fort Kléber, cette impressionnante fortification du XIXe siècle construite après la guerre de 1870, lors d’une visite guidée par l’association des amis du fort qui vous emmènera dans les poudrières et les galeries de sapes et contre-sapes.

Fort Kléber Rue du Fort Kléber, 67202 Wolfisheim Wolfisheim 67202 Bas-Rhin Grand Est http://www.fortkleber.fr/accueil/ Le fort Kléber, fort « Fürst Bismark » à l’origine, est une fortification Biehler construite de 1872 à 1875. Il s’agit d’un type de fort conçu après la guerre franco-allemande de 1870 par le Général Hans Alexis von Biehler, ingénieur du génie militaire de l’Armée impériale allemande. Il appartient à la ceinture fortifiée de Strasbourg, comportant quatorze forts. Le site a été acquis par la commune de Wolfisheim auprès de l’Armée française en 1996.

Le fort est construit en pierres de taille en grès rose et possède des ouvertures en plein cintre.

AAFK