Visite guidée du fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente

Visite guidée du fort Lupin Saint-Nazaire-sur-Charente jeudi 1 mai 2025.

Visite guidée du fort Lupin

11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Jeudi 2025-05-01

fin : 2025-08-28

2025-05-01 2025-05-29 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Venez visiter le fort Lupin, ouvrage de la ceinture de feu de l’Arsenal Royal de Rochefort! Accompagnés par Morgane vous en saurez plus sur son histoire et son architecture signée Vauban !

11 chemin du Fort Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

English : Guided tour of fort lupin

Come and visit Fort Lupin, part of the fire belt of the Rochefort Royal Arsenal! Accompanied by Morgane, you’ll find out more about its history and the architecture designed by Vauban!

German : Führung durch das fort lupin

Besuchen Sie das Fort Lupin, ein Bauwerk des Feuergürtels des königlichen Arsenals von Rochefort! In Begleitung von Morgane erfahren Sie mehr über seine Geschichte und die von Vauban entworfene Architektur!

Italiano :

Venite a visitare il Forte Lupin, parte della cintura di fuoco dell’Arsenale Reale di Rochefort! Accompagnati da Morgane, scoprirete la sua storia e l’architettura progettata da Vauban!

Espanol :

Venga a visitar el Fuerte Lupin, parte del cinturón de fuego del Arsenal Real de Rochefort Acompañado por Morgane, descubrirá su historia y la arquitectura diseñada por Vauban

