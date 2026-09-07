Visite guidée du Fort Maginot de la Frassinéa, Fort de la Frassinea, Rimplas

Informations pratiques

Visite guidée du Fort Maginot de la Frassinéa 19 et 20 septembre Fort de la Frassinea Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ce sont les guides de l’association qui se chargent de vous faire découvrir le fort au cours d’une visite commentée d’environ une demi-heure. Elle débute, à l’entrée du fort, par une présentation du contexte historique. À l’intérieur, vous découvrirez ensuite, successivement, les parties techniques (salle des machines, atelier, soute à munitions, etc.) et la partie casernement de l’ouvrage (dortoir réfectoire, cuisine, lavabos, etc.) Le fort n’aura alors plus aucun secret pour vous !

Fort de la Frassinea Fort de la Fressinea, 06420 Rimplas Rimplas 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06.32.16.30.10 https://frassinea.asso.fr/ Le petit ouvrage de la Frassinéa est une annexe de Rimplas. Sa mission était de faire barrage à l’intrusion des chars italiens. Pour cela, il était équipé d’un canon antichar de 47 mm à tir rapide. Sa construction a débuté en 1935 et a duré 4 ans. Il est composé de 3 blocs de combat. Une trentaine de soldats était nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de 2 groupes électrogènes de marque française SMIM pour l’éclairer et le ventiler. Pour les besoins en eau, il est construit sur une source qui coule en continu de la montagne.

L’ouvrage n’a jamais servi, la seule offensive italienne dans la région n’a pas franchi le poste avancé d’Isola, situé en amont. Après l’armistice, les Italiens gardent les clefs de l’ouvrage sans l’occuper. Le génie le prend en charge, après la guerre, jusque dans les années 70 où il est vendu à la commune de Rimplas.

Ce sont les guides de l’association qui se chargent de vous faire découvrir le fort au cours d’une visite commentée d’environ une demi-heure.

Elle débute, à l’entrée du fort, par une présentation du contexte historique.

À l’intérieur, vous découvrirez ensuite, successivement, les parties techniques (salle des machines, atelier, soute à munitions, etc.) et la partie casernement de l’ouvrage (dortoir réfectoire, cuisine, lavabos, etc.)

Le fort n’aura alors plus aucun secret pour vous ! Le fort est situé en bordure de la route métropolitaine 2 205, 2,5 km avant le village de Saint-Sauveur-sur-Tinée (44° 03′ 47.32″ N ; 07° 07′ 02.33″ E).

Plongez au coeur de la ligne Maginot du sud de la France pendant la seconde guerre mondiale comme si vous y étiez.

Frassinea