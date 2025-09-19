Visite guidée du Four à chaux Méralikan Four à chaux Meralikan Saint-Leu

Visite guidée du Four à chaux Méralikan Four à chaux Meralikan Saint-Leu vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du Four à chaux Méralikan 19 et 20 septembre Four à chaux Meralikan La Réunion

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:30:00 – 2025-09-19T10:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Zistwar Corail d’hier à demain à La Réunion, s’inscrit dans une volonté de célébrer et de transmettre l’histoire et les richesses de l’île, en mettant en lumière deux patrimoines complémentaires :

Le patrimoine architectural et industriel, incarné par le four à chaux Pierre Méralikan, et le patrimoine naturel, centré sur l’environnement marin et la préservation des récifs coralliens. Cette visite guidée à travers le temps tisse un lien entre ces deux patrimoines pour raconter une histoire cohérente : celle d’une île qui a puisé dans ses ressources naturelles pour se construire, mais qui doit aujourd’hui les préserver pour les générations futures.

Four à chaux Meralikan 343 N1A, 97436 Saint-leu Saint-Leu La Réunion La Réunion

Journées européennes du patrimoine 2025

Four à chaux en activité dans les années 1970 – Fonds Guylène Couineau-Méralikan