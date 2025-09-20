Visite guidée du futur Centre de Conservation et d’Etude Archéologique Centre de conservation et d’étude archéologiques Caen

Durée de la visite : 1h environ

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Service régional de l’Archéologie (DRAC Normandie) ouvre les portes de son futur Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA). Depuis 2024, il abrite les collections archéologiques régionales mais doit également faire l’objet d’une réhabilitation architecturale pour le transformer en lieu de recherche, d’étude et de valorisation du patrimoine archéologique normand.

Venez découvrir lors des visites guidées le métier d’archéologue et partez à la découverte, en suivant le « chemin de l’objet », des différents espaces de réserves, d’analyses et d’exposition mais aussi d’un bâtiment étonnant construit entièrement en béton en 1973 par un architecte spécialiste des ponts à haubans…

Quelques édifices, emblématiques de l’histoire caennaise, livreront exceptionnellement leurs vestiges archéologiques pour illustrer la grande frise de l’histoire de la Ville de Caen réalisée dans le cadre du projet 1000 ans 1000 enfants pour le Millénaire 2025 (Ville de Caen, Direction de l’Education).

Centre de conservation et d’étude archéologiques 2 boulevard Général Vanier, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-normandie [{« type »: « email », « value »: « sophie.quevillon@culture.gouv.fr »}] Situé dans le quartier de la Pierre Heuzé à Caen, le bâtiment « Vanier », ancienne Trésorerie Générale du Calvados, est destiné à accueillir le futur Centre de Conservation et d’Étude Archéologique (CCEA) de la DRAC Normandie. En tram : T1, arrêt Pierre Heuzé

En bus : Ligne 20, arrêt Place Champlain

En voiture : périphérique nord, sortie n°4 Pierre Heuzé

Parking sur place.

