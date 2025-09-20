Visite guidée du Glob Théâtre Glob Théâtre Bordeaux

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez découvrir les coulisses du Glob théâtre, les métiers de l’ombre et les artistes qui gravitent autour de cet espace vivant !

Fort de son passé historique, le bâtiment n’aura plus de secrets pour vous ! Entre faïencerie célèbre de la rue Vieillard et tonnellerie propre au paysage bordelais, cette ancienne friche industrielle réinvestie par des artistes est devenue en 1998 le Glob théâtre qu’il était jusqu’en 2021. Aujourd’hui, après un ambitieux, c’est un outil de travail et d’expression artistique remis à neuf en 2023 qui ouvre ses portes, en faisant dialoguer l’identité historique du lieu avec les innovations techniques, pour créer un espace de partage ouvert sur son quartier.

A travers les visites animées, vous découvrirez les coulisses du théâtre, ses recoins habituellement inaccessibles mais aussi des anecdotes sur l’histoire de ce lieu unique.

Bar sur place entre 14h et 16h.

Glob Théâtre 69 Rue Joséphine, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation@globtheatre.net »}]

© globtheatre