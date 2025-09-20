Visite guidée du Grand REX Cinéma Le Grand Rex Paris

Visite guidée du Grand REX 20 et 21 septembre Cinéma Le Grand Rex Paris

Gratuit, pour les horaires, nous consulter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T09:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T09:00:00

Visite de la grande salle et de ses halls, avec historique et annecdotes.

https://www.youtube.com/watch?v=fBcNkjPJbrY

Pour les horaires nous consulter.

Cinéma Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris, France Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France 0145089358 http://www.legrandrex.com

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fBcNkjPJbrY »}] Ce cinéma, conçu à l’origine pour accueillir 3 300 spectateurs, a été construit pour l’impresario Jacques Haïk par l’architecte Auguste Bluysen. Il est inauguré le 8 décembre 1932. La salle atmosphérique, d’inspiration américaine (voire hollywoodienne), est dessinée par l’ingénieur John Eberson avec des éléments d’ornementation néo-baroques (statues antiques, pergolas mauresques, voûte étoilée…) réalisés par le décorateur Maurice Dufrêne. Trois nouvelles salles sont aménagées en sous-sol en 1974 à la place des locaux du chenil et de la nursery. Le nouveau rideau de scène, installé en 1993, est l’œuvre du peintre Edward Allington. M8, M9 Bonne-Nouvelle / Bus 20, 39, 48

Visite commentée

Thomas LACONIS