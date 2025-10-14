Visite Guidée du Grand théâtre Tours
Visite Guidée du Grand théâtre Tours mardi 14 octobre 2025.
Visite Guidée du Grand théâtre
34 Rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-14 14:15:00
fin : 2026-06-02 15:30:00
Date(s) :
2025-10-14 2025-10-21 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30
Une visite guidée à la découverte du péristyle, du foyer du public et de la salle de spectacle à l’italienne.
34 Rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr
English :
A guided tour of the peristyle, the public foyer and the Italian-style auditorium.
German :
Eine geführte Tour zur Entdeckung des Peristyls, des Foyers für das Publikum und des italienischen Theatersaals.
Italiano :
Visita guidata del peristilio, del foyer pubblico e dell’auditorium in stile italiano.
Espanol :
Visita guiada del peristilo, el vestíbulo público y el auditorio a la italiana.
L’événement Visite Guidée du Grand théâtre Tours a été mis à jour le 2025-09-17 par Tours Val de Loire Tourisme