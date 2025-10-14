Visite Guidée du Grand théâtre Tours

Visite Guidée du Grand théâtre

Visite Guidée du Grand théâtre Tours mardi 14 octobre 2025.

Visite Guidée du Grand théâtre

34 Rue de la Scellerie Tours Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-14 14:15:00
fin : 2026-06-02 15:30:00

Date(s) :
2025-10-14 2025-10-21 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30

Une visite guidée à la découverte du péristyle, du foyer du public et de la salle de spectacle à l’italienne.
Une visite guidée à la découverte du péristyle, du foyer du public et de la salle de spectacle à l’italienne. 9  .

34 Rue de la Scellerie Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37  info@tours-tourisme.fr

English :

A guided tour of the peristyle, the public foyer and the Italian-style auditorium.

German :

Eine geführte Tour zur Entdeckung des Peristyls, des Foyers für das Publikum und des italienischen Theatersaals.

Italiano :

Visita guidata del peristilio, del foyer pubblico e dell’auditorium in stile italiano.

Espanol :

Visita guiada del peristilo, el vestíbulo público y el auditorio a la italiana.

L’événement Visite Guidée du Grand théâtre Tours a été mis à jour le 2025-09-17 par Tours Val de Loire Tourisme