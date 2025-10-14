Visite Guidée du Grand théâtre Tours

Visite Guidée du Grand théâtre Tours mardi 14 octobre 2025.

Visite Guidée du Grand théâtre

34 Rue de la Scellerie Tours

Début : Mardi 2025-10-14 14:15:00

Date(s) : 2025-10-14 2025-10-21 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2026-01-06 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-30

Une visite guidée à la découverte du péristyle, du foyer du public et de la salle de spectacle à l’italienne.

Tarif : 9 EUR
Contact : +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English :

A guided tour of the peristyle, the public foyer and the Italian-style auditorium.

German :

Eine geführte Tour zur Entdeckung des Peristyls, des Foyers für das Publikum und des italienischen Theatersaals.

Italiano :

Visita guidata del peristilio, del foyer pubblico e dell’auditorium in stile italiano.

Espanol :

Visita guiada del peristilo, el vestíbulo público y el auditorio a la italiana.

