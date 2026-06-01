Visite guidée du gros ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring, Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg, Helling

Visite guidée du gros ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 18 – 20 septembre Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg Moselle

tarif réduit 12 euros par adulte, 8 euros par enfant, places limitées à 200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En compagnie d’un guide passionné, découvrez le monstre de la ligne Maginot, l’Ouvrage du Hackenberg à Veckring. Prenez le train de l’histoire, après avoir visité les casernes, cuisines, usine, musée et dépot de munitions.

Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg Route militaire, 57920 Veckring Helling 57920 Moselle Grand Est 03 82 82 30 08 https://maginot-hackenberg.com [{« type »: « link », « value »: « https://maginot-hackenberg.com »}] L’ouvrage du Hackenberg est une fortification faisant partie de la ligne Maginot. Il s’agit d’un gros ouvrage d’artillerie, composé d’un total de dix-neuf blocs en surface, reliés entre eux par des kilomètres de galeries souterraines. Construit entre 1929 et 1935, il a été épargné par les combats de juin 1940, avant d’être réutilisé par les Allemands et de servir lors des combats de novembre 1944 contre les troupes américaines. Réparé au début de la guerre froide, c’est désormais un musée. C’est l’un des plus puissants ouvrages de la ligne Maginot : seul l’ouvrage du Hochwald dans le Nord de l’Alsace lui est comparable.

Dans un univers souterrain, les installations d’époque sont présentées en état de marche, du magasin à munitions à la centrale électrique, en passant par la caserne avec ses cuisines et son infirmerie reconstituées à l’identique. Une sortie sur les dessus de l’ouvrage permet d’observer une tourelle en fonctionnement. parking gratuit, aire pique nique, toilettes

En compagnie d’un guide passionné, découvrez le monstre de la ligne Maginot, l’Ouvrage du Hackenberg à Veckring. Prenez le train de l’histoire, après avoir visité les casernes, cuisines, usine, musée…

©association AMIFORT Veckring