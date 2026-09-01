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Dyo

Visite guidée du Hameau de Mans à Dyo

Hameau de Mans à Dyo Dyo Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Ce remarquable hameau préservé, témoigne de la vie rurale et communautaire au XVIIIème et XIXème s. Par son habitat rural très peu remanié et son riche patrimoine vernaculaire le hameau de Mans présente un ensemble complet de l’architecture rural en Charolais-Brionnais. Les demeurent érigées au XVIII et XIXème siècle reflètent la prospérité des éleveurs dans l’élevage d’embouche et se distinguent des habitats plus modestes, les longères (habitats et exploitations abrités sous un même toit).

Une chapelle, des lavoirs, croix, puits, pigeonniers, murets en pierres sèches, complètent cet ensemble qui reflète la vie rurale d’autrefois. Ce hameau est un conservatoire de l’habitat ancien en Charolais Brionnais. De ces hameaux aussi bien conservé, il n’en subsiste que quelques-uns dans la région. Partez à la découverte de ce lieu qui a conservé son habitat ancien et plongez dans la vie rurale d’antan !

Départ devant la Chapelle de Mans à Dyo.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Sud Brionnais .

Hameau de Mans à Dyo Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

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English : Visite guidée du Hameau de Mans à Dyo

L’événement Visite guidée du Hameau de Mans à Dyo Dyo a été mis à jour le 2026-06-24 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71