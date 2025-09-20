Visite guidée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite guidée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du hangar du Comité des fêtes de Chalon-sur Saône et découverte des chars de Carnaval Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône vous présenteront l’histoire des chars du carnaval. Des départs de visites sont prévus toutes les demi-heures.

Hangar du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône 1 impasse Paul Valéry, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles du Comité des foires et salons de Chalon-sur-Saône vous présenteront l’histoire des chars du carnaval. Des départs de visites sont…

© Ville de Chalon-sur-Saône