Visite guidée du Haras Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Visite guidée du Haras

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans un cadre verdoyant, partez à la découverte d’un patrimoine unique écuries centenaires, selleries, remise à voitures hippomobiles, cavalerie pédagogique… Durée 1h30. Réservation en ligne. .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

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English :

L’événement Visite guidée du Haras Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor