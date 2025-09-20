Visite guidée du haut fourneau de Val-Suzon Le Haut Fourneau de Val-Suzon Val-Suzon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’un des derniers hauts-fourneaux au charbon de bois ayant fonctionné en Côte-d’Or au XIXe siècle. Son architecture unique en Bourgogne le rend particulièrement intéressant.

Des panneaux explicatifs sur l’histoire du site, de sa création jusqu’à sa cessation d’activité, vous permettront de découvrir les principes et débouchés de la métallurgie en Côte-d’Or au XIXe siècle.

Une exposition-vente de peintures et aquarelles complètera la visite.

Le Haut Fourneau de Val-Suzon 1 rue du Fourneau 21121 Val-Suzon Val-Suzon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 27 30 24 12 Parking sur place.

© Association de Défense et Sauvegarde des Forges de Val-Suzon