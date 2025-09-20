Visite guidée du Hédas ! Place François Recaborde Pau

Visite guidée du Hédas ! Place François Recaborde Pau samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Hédas !

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée sur l’histoire et l’architecture du Hédas à Pau, saupoudrée de mots et d’expressions en occitan, destinée aux enfants curieux et à leurs parents !

Départs de la visite à 11h et 15h

Sur inscription .

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

English : Visite guidée du Hédas !

German : Visite guidée du Hédas !

Italiano :

Espanol : Visite guidée du Hédas !

L’événement Visite guidée du Hédas ! Pau a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pau