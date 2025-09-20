Visite guidée du Hédas ! Place François Recaborde Pau
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une visite guidée sur l’histoire et l’architecture du Hédas à Pau, saupoudrée de mots et d’expressions en occitan, destinée aux enfants curieux et à leurs parents !
Départs de la visite à 11h et 15h
Sur inscription .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
