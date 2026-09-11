Visite guidée du Hyatt Place Rouen, Hyatt Place Rouen, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du Hyatt Place Rouen Dimanche 20 septembre, 10h30 Hyatt Place Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Hyatt Place Rouen, ancienne École normale d’institutrices.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire d’un bâtiment emblématique de Rouen. Édifié entre 1884 et 1887 pour accueillir l’École normale d’institutrices, il a été entièrement réhabilité et abrite depuis al’été 2024 l’hôtel Hyatt Place Rouen, qui a su préserver la mémoire et l’architecture des lieux.

Le dimanche 20 septembre 2026, nous célébrons également les 2 ans de l’établissement avec une journée dédiée.

Visite commentée gratuite du bâtiment, de l’école normale à sa reconversion.

Reservation obligatoire.

Information & Réservation : bastien.thierree@hyatt.com

Hyatt Place Rouen 77 route de Neufchâtel, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie 02 27 08 83 90 https://www.hyatt.com/hyatt-place/fr-FR/dolzr-hyatt-place-rouen [{« type »: « email », « value »: « bastien.thierree@hyatt.com »}] [{« link »: « mailto:bastien.thierree@hyatt.com »}] Construite entre 1884 et 1887, l’école normale d’institutrices connaît une seconde vie depuis octobre 2024. Ce projet de réhabilitation est né de la volonté de la Matmut de préserver et restaurer le patrimoine historique local. Parking, arrêt de bus et gare à proximité

Le Hyatt Place Rouen, ancienne École normale d’institutrices.

©Hyatt