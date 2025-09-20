Visite guidée du Jacquemart et de l’Hôtel de ville Le Jacquemart Langeac

Visite guidée du Jacquemart et de l’Hôtel de ville Le Jacquemart Langeac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Jacquemart et de l’Hôtel de ville Samedi 20 septembre, 17h00 Le Jacquemart Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une visite guidée de la maison du Jacquemart et de l’Hôtel de ville, Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier.

Au cœur de Langeac, le Jacquemart est l’une des plus anciennes maisons de la ville. C’est un musée qui abrite une riche collection dédiée à l’art de la dentelle aux fuseaux, avec une spécialité connue sous le nom de dentelle noire de Langeac. Dans cette bâtisse du XVIᵉ siècle ornée de plafonds décorés, cheminées monumentales et boiseries Renaissance, on découvre aussi des expositions permanentes sur la géologie volcanique, ainsi qu’une maquette de l’Hermione aux voiles de dentelle ou encore celle du pont de Langeac.

Rendez-vous à 17h devant le Jacquemart.

Le Jacquemart 1 place de la Liberté, 43300 Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Au cœur de Langeac, le Jacquemart est l’une des plus anciennes maisons de la ville. C’est un musée qui abrite une riche collection dédiée à l’art de la dentelle aux fuseaux, avec une spécialité connue sous le nom de dentelle noire de Langeac. Dans cette bâtisse du XVIᵉ siècle ornée de plafonds décorés, cheminées monumentales et boiseries Renaissance, on découvre aussi des expositions permanentes sur la géologie volcanique, ainsi qu’une maquette de l’Hermione aux voiles de dentelle ou encore celle du pont de Langeac.

Une visite guidée de la maison du Jacquemart et de l’Hôtel de ville, Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier.