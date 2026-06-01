Visite guidée du jardin à travers le parc sur l’Arenenberg, Schloss Arenenberg, Mannenbach-Salenstein

Visite guidée du jardin à travers le parc sur l’Arenenberg Vendredi 5 juin, 16h00 Schloss Arenenberg Bezirk Kreuzlingen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Lors d’une randonnée guidée à travers le parc Arenenberger, qui entoure le château de Napoléon III. se prolonge, vous partez en voyage dans le temps à travers différentes époques de la culture horticole et découvrez une fascinante variété d’arbres impressionnants et leur histoire.

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Lors d’une randonnée guidée à travers le parc Arenenberger, qui entoure le château de Napoléon III. étendu, embarquez pour un voyage dans le temps à travers différentes époques de la culture horticole

© Schlossgut_Arenenberg_Flugbild