Visite guidée du jardin avec déjeuner, Balatoni Mediterrán Botanikus Kert, Kisapáti

Visite guidée du jardin avec déjeuner 5 – 7 juin Balatoni Mediterrán Botanikus Kert Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:30:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Visite guidée du Jardin botanique méditerranéen du lac Balaton

Un programme inoubliable au bord du lac Balaton : nature, gastronomie et panorama volcanique en un seul lieu

Amoureux de la nature ? Envie d’un séjour inoubliable au bord du lac Balaton ? La visite guidée du Jardin botanique méditerranéen du lac Balaton est faite pour vous ! Au programme : un panorama exceptionnel sur la colline de Szent György, une flore méditerranéenne luxuriante et une gastronomie authentique.

Pendant cette visite guidée de 60 minutes, vous découvrirez la formation géologique du site, les plantes méditerranéennes rares du jardin et vous vous initierez aux techniques et aux savoir-faire des jardiniers. Pour clore cette expérience unique, savourez un délicieux déjeuner sur la terrasse, avec une vue imprenable sur le lac Balaton et les monts Tanúhegyek.

Balatoni Mediterrán Botanikus Kert 8284 Kisapáti Kisapáti hegy 921/2 Kisapáti 8284 Veszprém https://balatonibotanikus.hu/

Visite guidée du Jardin botanique méditerranéen du lac Balaton

©BalatoniMeditteránBotanikusKert