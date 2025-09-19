Visite guidée du jardin botanique de Clermont-Ferrand et des serres de production Jardin botanique de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

Visite guidée du jardin botanique de Clermont-Ferrand et des serres de production Jardin botanique de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du jardin botanique de Clermont-Ferrand et des serres de production 19 – 21 septembre Jardin botanique de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La journée du 19/09 est réservée pour les groupes scolaires.

Le jardin botanique et les serres de productions seront ouverts le

samedi 20 et dimanche 21/09 de 9H00 à 17h00.

Visites guidée prévue le samedi 20/09 et le dimanche 21/09 :

9h00 à 10h30

10h30 à 12h00

13h30 à 15h00

15h00 à 16h30

Jardin botanique de Clermont-Ferrand 10 rue de la Charme 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04-43-76-22-43 Le jardin botanique vous propose de découvrir plus de 3000 espèces de plantes exotiques et indigènes du monde entier, rares et protégées. Dédié à la connaissance végétale, le Jardin Botanique est un lieu de vie, de senteurs et de contemplation. C’est sur un hectare de terres argilo-calcaires que sont cultivées ces espèces par les services de Clermont Auvergne Métropole, pour la conservation, la médiation et l’éducation.

Véritable écosystème urbain au service de la biodiversité, le jardin botanique est le refuge d’une multitude d’insectes, d’oiseaux et d’espèces végétales collaborant en parfaite harmonie.

Le Jardin s’apprécie comme un musée. Plusieurs collections, permanentes ou mouvantes, se déclinent entre les allées petits sentiers d’herbe ou de terre. Un système de panneautage et d’étiquettes vous guidera, de façon à vous approprier vraiment les lieux… Tram : Arrêt Musée d’Art Roger Quillot puis 10 minutes à pied.

Bus : Ligne 21 puis 5 minutes à pied

Véhicule : quelques places de parking à proximité

La journée du 19/09 est réservée pour les groupes scolaires.

Emeline Gautier