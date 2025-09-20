Visite guidée du Jardin Botanique de Valombreuse Jardin Botanique de Valombreuse Petit-Bourg

Visite guidée du Jardin Botanique de Valombreuse 20 et 21 septembre Jardin Botanique de Valombreuse Guadeloupe

Atelier gratuit sur réservation. Attention, billet d’entrée au Jardin ou abonnement obligatoires.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dominique, spécialiste de la flore et la faune antillaise, vous fera une visite guidée et commentée du jardin botanique de Valombreuse. Il vous expliquera les vertus, croyances et traditions liées aux plantes du jardin.

Jardin Botanique de Valombreuse valombreuse Petit-Bourg 97170 Grande Savane Guadeloupe 0590.95.50.50 https://www.valombreuse.com/ Partez à la découverte de l'un des plus beaux jardins botaniques de Antilles, au coeur de la vallée de Petit-Bourg. plus de 1000 espèces végétales, de volières immersives et des paysages uniques vous attendent

Visite guidée gratuite sur réservation

Billet d’entrée au jardin ou abonnement obligatoire Parking de 200 places,

Accès PMR

Train éléctrique pour faire le tour du jardin

