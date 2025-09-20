Visite guidée du Jardin Botanique de Valombreuse Jardin Botanique de Valombreuse Petit-Bourg
Visite guidée du Jardin Botanique de Valombreuse Jardin Botanique de Valombreuse Petit-Bourg samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du Jardin Botanique de Valombreuse 20 et 21 septembre Jardin Botanique de Valombreuse Guadeloupe
Atelier gratuit sur réservation. Attention, billet d’entrée au Jardin ou abonnement obligatoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dominique, spécialiste de la flore et la faune antillaise, vous fera une visite guidée et commentée du jardin botanique de Valombreuse. Il vous expliquera les vertus, croyances et traditions liées aux plantes du jardin.
Jardin Botanique de Valombreuse valombreuse Petit-Bourg 97170 Grande Savane Guadeloupe Guadeloupe 0590.95.50.50 https://www.valombreuse.com/ https://www.instagram.com/jardindevalombreuse/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.valombreuse.com/atelierdumois »}] Partez à la découverte de l’un des plus beaux jardins botaniques de Antilles, au coeur de la vallée de Petit-Bourg. plus de 1000 espèces végétales, de volières immersives et des paysages uniques vous attendent
Visite guidée gratuite sur réservation
Billet d’entrée au jardin ou abonnement obligatoire Parking de 200 places,
Accès PMR
Train éléctrique pour faire le tour du jardin
Journées européennes du patrimoine 2025
Jardin Botanique de Valombreuse