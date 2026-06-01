Visite guidée du jardin botanique Le Clos de Chanchore Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville lundi 22 juin 2026.

Fresne-Cauverville

Visite guidée du jardin botanique Le Clos de Chanchore

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-22 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-28 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous ouvrent leur jardin privé, uniquement lors de visites guidées, et ce, pour partager leur passion.

Le Clos de Chanchore, qu’ils ont entièrement créé sur 1,6 hectare, vous séduira notamment par ses grandes perspectives dans le jardin paysagé de type à l’anglaise, ses deux roseraies qui regroupent plus de 400 variétés de roses anciennes et modernes, ses 250 variétés d’hydrangeas et ses arbres rares et majestueux (Quercus palustris, Tulipier de Virginie, Pin Lord Weymouth, Hêtre pourpre, Chitalpa, Davidia involucrata…). Ses collections de camellias, rhododendrons, hostas, hémérocalles, acers, cornus se succèdent au fil des saisons rendant Le Clos de Chanchore beau et intéressant tout au long de l’année. En automne, il se révèle particulièrement somptueux.

Réservation obligatoire. .

Le Clos de Chanchore 28 l’église Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie +33 6 11 70 62 72 leclosdechanchore@gmail.com

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English : Visite guidée du jardin botanique Le Clos de Chanchore

L’événement Visite guidée du jardin botanique Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge