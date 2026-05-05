Visite guidée du jardin, Casa de Juste, Lousada

Visite guidée du jardin Samedi 6 juin, 10h30, 15h00 Casa de Juste Porto

Limité à 20 personnes. Le prix est de 5,00€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Casa de Juste est un manoir avec plus de 600 ans d’histoire et de tradition, entouré de jardins et de vignobles, situé dans le nord du Portugal.

Nous partageons avec nos visiteurs l’atmosphère et le concept de tout ce que nous avons conçu dans cet endroit de renommée nationale. Casa de Juste est le projet de vie de ses héritiers, la famille Riba Douro, qui se consacrent avec enthousiasme et passion à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de ce lieu.

Ce qui nous motive est quelque chose de plus grand que nous-mêmes, dans le désir d’ennoblir et de valoriser ce lieu à l’identité si unique. La préservation du patrimoine est un grand mérite, et c’est pourquoi nous avons pris comme mission de faire connaître notre histoire, de valoriser la conservation du patrimoine bâti et de la nature, et de transmettre un témoignage de responsabilité pour ce qui reste pour les générations futures.

Là où se trouvent aujourd’hui la maison et les bois de la Casa de Juste, il y avait un village au Ve siècle avec le nom de Juste, qui dérive de la justice, et c’est ainsi que l’endroit a été connu depuis. Au XIIe siècle, après la bataille de São Mamede et comme forme de reconnaissance pour les services rendus au roi et au royaume, des terres ont été accordées aux familles nobles qui faisaient partie de la cour du roi Afonso Henriques. Egas Moniz, représentant de la famille Ribadouro, a reçu la zone correspondant à la vallée de Sousa. Malgré les différentes divisions qui se sont produites au fil du temps, une partie de cette zone a été préservée dans la propriété des descendants de cette famille à ce jour. C’est sur ces terres que la maison construite a été entretenue depuis le XVe siècle, maintenant dans sa 18e génération.

Visiter et séjourner à la Casa de Juste est l’occasion de passer quelques jours dans un lieu imprégné d’histoire et de tradition, un patrimoine vivant de la nation : un refuge parfait, dans un environnement tranquille et confortable, avec toute l’intimité que l’on pourrait souhaiter.

Venez explorer le paysage verdoyant, les sons de la nature exubérante et les parfums de nos vastes jardins. Appréciez la beauté des saisons dans les couleurs changeantes du paysage ou le goût des fruits de saison. Découvrez l’histoire séculaire que la Casa de Juste, avec sa construction architecturale en granit massif si typique de cette région, détient en son sein.

À la date de l’activité, en arrivant à la ferme, vous serez accueilli avec une explication de l’histoire et du programme. La visite commence à la maison principale, se poursuit à travers le jardin de buis et le parc, en passant par le jardin dit « d’American ». Ensuite vient le jardin d’herbes aromatiques et un concours d’arômes : chaque participant tentera de deviner les différentes odeurs des plantes ! Ceci est suivi par une tisane dans le jardin et une visite à la boutique de la ferme avec des produits locaux.

Casa de Juste Torno, Lousada Lousada 4620-762 Porto

Rendez-vous aux jardins

© Casa de Juste