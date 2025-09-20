Visite guidée du Jardin Clos du Pré Nouveau et environs Jardin clos Pré Nouveau Arcens

Visite guidée du Jardin Clos du Pré Nouveau et environs Samedi 20 septembre, 10h00 Jardin clos Pré Nouveau Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite commentée du patrimoine architectural et balade découverte de son environnement géologique

Le samedi 20 septembre à 10 h, rendez-vous devant le four banal de Massas pour une visite commentée du Hameau de Massas où résidait la famille GUIGON qui a construit le Jardin Clos, suivie d’une visite du Jardin Clos où le pique-nique pourra être tiré du sac.

A 14 h, départ du Jardin Clos pour une balade-découverte autour du Rocher de Soutron, avec contournement possible par la chapelle St Julien.

Vers 16 h 30, au retour de la balade, un apéritif local sera offert au four de Massas.

Jardin clos Pré Nouveau Massas 07310 Arcens Arcens 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 11 02 72 83 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/jardin-clos-du-pre-nouveau-a-arcens Massas, Hameau de la commune d’Arcens, situé à 2 km du Centre-Bourg, en direction du Gerbier de Jonc, surplombe la Vallée de l’Eysse. Avec ses anciennes maisons de granite, ses passages voûtés et caladés, ce hameau de caractère comporte également un patrimoine vernaculaire. La lecture des panneaux documentaires vous fera découvrir l’histoire du four à pain « banal » et de la fontaine du village. De là, vous marcherez jusqu’au Pré Nouveau pour y découvrir son remarquable Jardin clos. Pour vous rendre au Hameau de Massas (au four à pain où vous pourrez laisser votre voiture)), le trajet est balisé depuis le centre Bourg d’Arcens (pompe à essence sur la D237).

