Visite guidée du jardin de Chlorophylle Roubaix

Visite guidée du jardin de Chlorophylle Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du jardin de Chlorophylle

315 Grande Rue – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le jardin de chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis plus de vingt ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui visent à sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales.

Le jardin de chlorophylle est un site éco-pédagogique qui s’étend sur plus de 9000 m². Établi sur une ancienne friche urbaine, il est depuis plus de vingt ans le lieu d’animation d’ateliers nature, qui visent à sensibiliser les habitants aux valeurs écologiques et environnementales. .

315 Grande Rue – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

The Chlorophyll Garden is an eco-educational site covering more than 9,000 m². Established on a former urban wasteland, it has been a venue for nature workshops for over twenty years, designed to raise awareness of ecological and environmental values among local residents.

German :

Der Jardin de Chlorophylle ist eine über 9000 m² große ökopädagogische Einrichtung. Er befindet sich auf einer ehemaligen Brachfläche und ist seit über 20 Jahren Veranstaltungsort für Naturworkshops, die das Bewusstsein der Einwohner für ökologische und umweltfreundliche Werte schärfen sollen.

Italiano :

Il giardino delle clorofille è un sito eco-educativo di oltre 9.000 m². Sorto su un ex terreno urbano incolto, da oltre vent’anni ospita laboratori naturalistici volti a sensibilizzare gli abitanti della zona ai valori ecologici e ambientali.

Espanol :

El jardín de la clorofila es un espacio ecoeducativo de más de 9.000 m². Instalado en un antiguo descampado urbano, acoge desde hace más de veinte años talleres sobre la naturaleza destinados a sensibilizar a los vecinos sobre los valores ecológicos y medioambientales.

L’événement Visite guidée du jardin de Chlorophylle Roubaix a été mis à jour le 2025-08-18 par Hauts-de-France Tourisme