Visite guidée du Jardin de la reine Jardin de la Reine Montpellier

Visite guidée du Jardin de la reine 20 et 21 septembre

Gratuit. Sans réservation. Visites guidées en groupes de 20 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Jardin de la Reine s’inscrit dans le cadre du Jardin des Plantes de Montpellier, le plus ancien jardin botanique de France et l’un des premiers d’Europe.

À l’origine parcelle d’expérimentation de Pierre Richer de Belleval, pionnier de la botanique moderne, ce jardin chargé d’histoire est aujourd’hui un lieu culturel et un espace d’éducation à la biodiversité : insectes, oiseaux, plantes médicinales, aromatiques… et désormais tinctoriales.

Visite commentée par les membres de l’association gestionnaire, pour découvrir la richesse de ce lieu unique.

Jardin de la Reine 1bis Rue du Jardin de la Reine, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Lieu magique, écrin de verdure en plein cœur de Montpellier, le Jardin de la Reine fait partie du site historique du premier Jardin des plantes, créé par Richer de Belleval en 1595. Il constituait la partie réservée aux expérimentations des botanistes. Richer de Belleval, pionnier d'une botanique moderne, précurseur de concepts de l'agronomie, sera étudié, repris, discuté par la communauté botanique européenne, de Carl Von Linné à Olivier de Serres

Après 200 ans de fermeture au public, il est devenu propriété de la Ville en 2013. Le jardin est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 2009.

Géré par une association, ce jardin chargé d’histoire est devenu un lieu culturel et d’éducation sur la biodiversité : insectes, oiseaux et sur les plantes médicinales ou aromatiques…et depuis peu, sur les plantes tinctoriales. Depuis peu des animations cultuelles ont lieu en mai, juin et septembre.

Visite commentée du Jardin de la Reine

