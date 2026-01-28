Visite guidée du Jardin de l’abbaye de Valsaintes Lieu dit Boulinette Simiane-la-Rotonde

Visite guidée du Jardin de l’abbaye de Valsaintes

Lieu dit Boulinette Abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01 2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01

Une balade hors du temps dans un jardin pas comme les autres ! Visites guidées de l’église avec démonstration de chants grégoriens, du jardin remarquable composé de plus de 350 variétés de roses, du jardin sec et du potager en permaculture.

Lieu dit Boulinette Abbaye de Valsaintes Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 94 19 info@valsaintes.org

English :

A timeless stroll…in a garden like no other!

Visit the church and the garden remarkable composed of more than 550 varieties of roses, a dry garden and a vegetable garden in permaculture. Guided tours of the garden history and Gregorian chant

