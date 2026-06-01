Visite guidée du jardin de l’ENS de Lyon imaginé par Gilles Clément, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon
Visite guidée du jardin de l’ENS de Lyon imaginé par Gilles Clément, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon samedi 6 juin 2026.
Visite guidée du jardin de l’ENS de Lyon imaginé par Gilles Clément Samedi 6 juin, 11h00 École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon
inscription gratuite et obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00
Les jardiniers de l’ENS de Lyon vous proposent une visite commentée du jardin en mouvement de Gilles Clément.
École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg
Les jardiniers de l’ENS de Lyon vous proposent une visite commentée du jardin en mouvement de Gilles Clément.
©Ministère de la Culture
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