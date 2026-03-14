Visite guidée du Jardin de Suzanne Rue de Bréards Saint-Pierre-de-Cormeilles

Visite guidée du Jardin de Suzanne

Rue de Bréards Le Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Partez à la découverte du Jardin de Suzanne avec Nicolas Blot, Meilleur Ouvrier de France.

Pendant 1h30, il vous contera l’histoire émouvante du jardin de Suzanne et les secrets de sa création pendant 20 ans. Mais également comment le projet continue avec la vision de Suzanne. Ce sera l’occasion de découvrir les techniques pour réduire l’entretien de 50%, ainsi que les magnifiques compositions végétales et leur signification.

Nicolas répondra à toutes vos questions, que ce soit sur le jardin de Suzanne ou sur votre propre jardin.

La visite se termine par un café ou un verre de jus de pomme produit dans le jardin. .

Rue de Bréards Le Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 6 08 93 23 03 contact@nicolasblot.com

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English : Visite guidée du Jardin de Suzanne

L’événement Visite guidée du Jardin de Suzanne Saint-Pierre-de-Cormeilles a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge