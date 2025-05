VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES – rue Verdi Saint-Cyprien, 2 juillet 2025 09:00, Saint-Cyprien.

Pyrénées-Orientales

VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 09:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Mercredi 2 juillet de 9h à 11h > Départ pour une visite passionnante, commentée par Valérie Joulin, spécialiste en botanique et responsable du jardin, pour les petits comme pour les grands.

Seul jardin public labellisé Jardin remarquable des Pyrénée…

.

rue Verdi Jardin des plantes des Capellans

Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Wednesday, July 2, 9am-11am > Departure for an exciting visit, with commentary by Valérie Joulin, botanical specialist and garden manager, for young and old alike.

The only public garden in the Pyrenees to be awarded the Jardin remarquable…

German :

Mittwoch, 2. Juli, 9:00-11:00 Uhr > Start zu einem spannenden Besuch für Groß und Klein, kommentiert von Valérie Joulin, Botanikspezialistin und Leiterin des Gartens.

Der einzige öffentliche Garten mit dem Label « Jardin remarquable » (bemerkenswerter Garten) in den Pyrenäen…

Italiano :

Mercoledì 2 luglio, dalle 9.00 alle 11.00 > Una visita affascinante, commentata da Valérie Joulin, specialista botanica e responsabile del giardino, per grandi e piccini.

È l’unico giardino pubblico dei Pirenei ad aver ottenuto il marchio di Giardino Notevole…

Espanol :

Miércoles 2 de julio, de 9:00 a 11:00 > Una visita fascinante, comentada por Valérie Joulin, especialista en botánica y responsable del jardín, para grandes y pequeños.

Único jardín público de los Pirineos galardonado con el sello de Jardín Notable…

L’événement VISITE GUIDÉE DU JARDIN DES PLANTES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-05-19 par OT DE SAINT CYPRIEN