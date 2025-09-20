Visite guidée du jardin des sculptures de la Fondation Clément Habitation Clément Le François

Visite guidée du jardin des sculptures de la Fondation Clément Habitation Clément Le François samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du jardin des sculptures de la Fondation Clément 20 et 21 septembre Habitation Clément Martinique

Gratuit, limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

(Re)découvrez le jardin des sculptures de la Fondation Clément. Installé depuis 2012 dans le parc de l’Habitation Clément, il est au carrefour des divers mondes qui composent ce site classé monument historique et le volet art contemporain de la Fondation Clément. En compagnie d’une médiatrice, prenez un moment privilégié pour appréhender la sculpture, plus intime et plus libre que dans une salle d’exposition. Ici chacun peut toucher et expérimenter.

Habitation Clément Domaine de l’Acajou, 97240 Le François, France Le François 97240 Martinique Martinique 0596547547 http://www.habitation-clement.fr [{« type »: « link », « value »: « https://habitation-fondation-clement.tickeasy.com/fr-FR/produits »}] Architecture antillaise traditionnelle. L’habitation apparaît sur la carte de 1770. Construction actuelle pendant les années 1820-1840 (réparée après un cyclone en 1891). Construction avec soubassement maçonné et superstructure en bois datée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On accède à l’habitation par une allée bordée de cocotiers. Depuis le bourg du François, prendre la route du Saint-Esprit (D6) sur 2 km, l’habitation est à gauche.

(Re)découvrez le jardin des sculptures de la Fondation Clément. Installé depuis 2012 dans le parc de l’Habitation Clément, il est au carrefour des divers mondes qui composent ce site classé monument…

JF Gouait