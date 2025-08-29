Visite guidée du Jardin des Traverses Jardin des traverses Paris

Le Jardin des Traverses vise à rendre la petite ceinture encore plus sympathique en créant une promenade comestible pour les habitant·e·s. L’objectif est de pouvoir profiter d’un bel espace vert et participer à toutes sortes d’activités et d’ateliers pour en apprendre plus sur l’agriculture en ville, la préservation de la biodiversité, et comment en prendre soin. En plus de ces activités, de nombreux événements culturels et artistiques sont organisés tout au long de l’année, offrant un lieu de rencontre dynamique pour la communauté locale.

Le programme de la soirée :

18h – Visite guidée du Jardin des Traverses (petite ceinture)

19h30 – Buffet participatif (tendance bio végétarien) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 – Projection de films : 1) Deux courts-métrages réalisés avec les Enfants de la Goutte D’Or – 2) « Le Sel de la Terre » (Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado / 2014 / 110 min)

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2025, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le vendredi 29 août 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Jardin des traverses Boulevard Ney 75018 M°4 : Porte de Clignancourt ou T3b : Diane Arbus (RDV près de l’écran)Paris

https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/