Visite guidée du Jardin du 8 mai 1945, Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville, Vienne

Visite guidée du Jardin du 8 mai 1945 Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville Isère

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Contant l’émergence des parcs urbains au 19e siècle, pavé d’une ancienne voie romaine, parsemé de sculptures et d’essences remarquables, lieu de travail de jardiniers dévoués : le Jardin de ville se dévoile durant cette visite où la flânerie est vivement conseillée.

Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville cours Briller, Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 31 54 »}] Jardin paysager public de 2 hectares conçu au XIXe siècle. 100 essences d’arbres, mosaïcultures et vestiges de l’antiquité ponctuent l’aménagement. Ouvert toute l’année.

©Mairie de Vienne