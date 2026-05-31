Visite guidée du jardin et des extérieurs, Château de Couvicourt, Saint-Aubin-sur-Gaillon

Visite guidée du jardin et des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Couvicourt Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins (jardin d’agrément, roseraie, potager, verger) du château de Couvicourt, oeuvre (1755) de l’architecte rouennais Joseph Abel Couture.

Présentation (photographies) des campagnes de restauration successives depuis 2013.

Château de Couvicourt Rue du Pont Maillot, 27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon Saint-Aubin-sur-Gaillon 27600 Eure Normandie 02 32 53 00 60

Visite commentée par les propriétaires des extérieurs, du parc et des jardins (jardin d’agrément, roseraie, potager, verger) du château de Couvicourt, oeuvre (1755) de l’architecte rouennais Joseph …

©château de Couvicourt