Visite guidée du Jardin et du Boudoir Massena Maison Massena Bagneux

Visite guidée du Jardin et du Boudoir Massena Maison Massena Bagneux dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Jardin et du Boudoir Massena Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison Massena Hauts-de-Seine

Accès au jardin accessible pour les personnes à mobilité réduite, mais pavé et sol inégal. Boudoir non accessible (escalier raide).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites guidées par petits groupes des boiseries peintes (inscrites aux Monuments Historiques) du boudoir Massena (XVIIIe), tout juste restauré en 2025.

Visite libre du jardin avec vue unique sur la façade et les contreforts de l’Eglise St Hermeland (XIIe).

Buvette et rafraichissements.

Maison Massena 10 place de la République 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France https://fdelaboulaye.wixsite.com/website Ancien presbytère construit en 1760 par le curé de Bagneux, François de Chabannes de Rhodes, cette demeure a été revendue comme bien national à la Révolution et a vu successivement passer plusieurs figures napoléonienne comme le Général Augereau puis le Maréchal d’Empire Massena, qui y installa Eugénie Renique, de l’Opéra de Paris. Par la suite, plusieurs propriétaires se sont également illustrés, dont Monsieur Girandier, maître-carrier, Pierre de Graw, sculpteur et religieux. La maison, actuellement propriété du diocèse de Nanterre, est confiée à l’Association Pour l’Amitié qui anime des colocations solidaires.

Plusieurs éléments sont inscrits au titre des monuments historiques : cheminées, garde-corps de l’escalier central, boiseries peintes du boudoir.

Visite commentée

@ValérieMaillet