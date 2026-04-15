Visite guidée du jardin et d’un atelier d’artiste, Jardin Puybareau, Notre-Dame-de-Bondeville

Visite guidée du jardin et d’un atelier d’artiste 5 – 7 juin Jardin Puybareau Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Imaginez un jardin fleuri, où les couleurs et les parfums se mêlent. Des légumes qui poussent entre les fleurs et dans des serres ensoleillées, un petit bassin tranquille, un paradis pour les oiseaux. Un véritable oasis de nature où l’artiste trouve son inspiration.

Dans cet écrin verdoyant, vous pourrez aussi découvrir l’atelier du peintre, installé dans une vieille maison datant de 1700. L’occasion d’admirer ses tableaux exposés dans un cadre authentique et inspirant, où l’art et la nature se rencontrent.

Jardin Puybareau 270 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie 06 08 18 84 98 https://www.puybareau.com https://www.facebook.com/annie.puybareau;https://www.instagram.com/anniepuybareau/?hl=undefined Maison de 1700 avec jardin « de curé ». Atelier de peinture. T2 Place Victor Schoelcher (terminus mairie), ou F4 station André Gide. Places de stationnement sur la route de Dieppe.

Imaginez un jardin fleuri, où les couleurs et les parfums se mêlent. Des légumes qui poussent entre les fleurs et dans des serres ensoleillées, un petit bassin tranquille, un paradis pour les Un de …

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