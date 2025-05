Visite guidée du jardin et lectures d’archives du fonds d’Alexandra David-Neel – Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains, 7 juin 2025 16:00, Digne-les-Bains.

Les médiatrices de la Maison Alexandra David-Neel vous emmène à la découverte du jardin Yongden et de ses différents espaces jardin potager, roseraie, jardin aromatiques.

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 32 38 mediation.adn@ambulo.fr

English :

Mediators from the Maison Alexandra David-Neel take you on a tour of the Yongden garden and its different areas: vegetable garden, rose garden, aromatic garden.

German :

Die Vermittlerinnen des Alexandra-David-Neel-Hauses nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den Yongden-Garten und seine verschiedenen Bereiche: Gemüsegarten, Rosengarten, Kräutergarten.

Italiano :

I mediatori della Maison Alexandra David-Neel vi accompagneranno nella visita del giardino di Yongden e delle sue diverse aree: orto, roseto, giardino aromatico.

Espanol :

Los mediadores de la Maison Alexandra David-Neel le llevarán a recorrer el jardín Yongden y sus diferentes espacios: huerta, rosaleda, jardín aromático.

