Visite guidée du jardin-forêt gourmand Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes

Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-09-07 10:30:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-07 2025-09-08 2025-09-13 2025-09-14

Voyagez dans le jardin-forêt gourmand de Sainte Suzanne

Venez découvrir le jardin-forêt comestible ainsi que les potagers sur sol vivant avec des plantes originales fruitiers, petits fruits, légumes vivaces, fleurs comestibles, plantes aromatiques.

Stéphane SENAN (Agronome, Formateur et Conseiller en permaculture/agroécologie), vous partagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol grâce à sa LiFoFer et limiter l’arrosage !

Inclus

Cueillette de saison !!

Boisson vivante .

Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com

English :

Travel to the gourmet forest-garden of Sainte Suzanne

German :

Reisen Sie in den Gourmet-Waldgarten von Sainte Suzanne

Italiano :

Una gita al giardino forestale gourmet di Sainte Suzanne

Espanol :

Visite el jardín forestal gastronómico de Sainte Suzanne

