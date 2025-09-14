Visite guidée du jardin-forêt gourmand Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes
Visite guidée du jardin-forêt gourmand Oasis Gourmande Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 14 septembre 2025.
Visite guidée du jardin-forêt gourmand
Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Début : 2025-09-14 10:30:00
fin : 2025-09-15 12:00:00
2025-09-14 2025-09-15
Voyagez dans le jardin-forêt gourmand de Sainte Suzanne
Venez découvrir le jardin-forêt comestible ainsi que les potagers sur sol vivant avec des plantes originales fruitiers, petits fruits, légumes vivaces, fleurs comestibles, plantes aromatiques.
Stéphane SENAN (Agronome, Formateur et Conseiller en permaculture/agroécologie), vous partagera ses secrets pour créer des associations de plantes, booster la vie du sol grâce à sa LiFoFer et limiter l’arrosage !
Inclus
Cueillette de saison !!
Boisson vivante .
Oasis Gourmande 2 Rue du Champatoire Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 39 39 15 oasissaintesuzanne@gmail.com
English :
Travel to the gourmet forest-garden of Sainte Suzanne
German :
Reisen Sie in den Gourmet-Waldgarten von Sainte Suzanne
Italiano :
Una gita al giardino forestale gourmet di Sainte Suzanne
Espanol :
Visite el jardín forestal gastronómico de Sainte Suzanne
