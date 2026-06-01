Visite guidée du jardin Het Wilgenhof, Le jardin des saules – Het Wilgenhof, Bollezeele

Visite guidée du jardin Het Wilgenhof Samedi 6 juin, 10h00 Le jardin des saules – Het Wilgenhof Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite guidée et commentée.

Le jardin des saules – Het Wilgenhof chemin des 5 rues 59470 Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 0678156575 https://www.facebook.com/Hetwilgenhofbollezeele;https://www.jardinspassions.fr/jardin/le-jardin-des-saules/ « Het Wingenhof » ou « Le jardin des saules » : ce jeune jardin (2020) tend à devenir une oasis de biodiversité accueillant toutes sortes de végétaux et déjà de très nombreux animaux. Il permettra à terme l’autonomie alimentaire : arbres fruitiers, grands potagers nourriront tandis que les haies, les mares accueilleront une faune et une flore diversifiées.

Visite guidée et commentée.

©Pepiz