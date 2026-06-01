Visite guidée du jardin historique, Giardino storico mons. Giovanni Signani, Imola

Visite guidée du jardin historique Samedi 6 juin, 10h00 Giardino storico mons. Giovanni Signani Bologna

Coût : 4 € par personne Réservation appréciée (max 30 personnes) | tél. 333 978 2548 mail : [museo@imola.chiesacattolica.it](mailto:museo@imola.chiesacattolica.it)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide à la découverte du lieu et de ses essences botaniques, les visiteurs parcourront un itinéraire entre beauté, spiritualité et nature.

Coût : 4 € par personne

Réservation appréciée (max 30 personnes) | tél. 333 978 2548

mail : museo@imola.chiesacattolica.it

Giardino storico mons. Giovanni Signani Piazza Duomo, 1 Imola (BO) Imola 40026 Centro Bologna Emilia-Romagna 0542 25000 http://museo121.wixsite.com/ilmuseodiocesi;https://www.facebook.com/giardinostoricomonsignorsignani [{« link »: « mailto:museo@imola.chiesacattolica.it »}]

Accompagnés d’un guide à la découverte du lieu et de ses essences botaniques, les visiteurs parcourront un itinéraire entre beauté, spiritualité et nature.

© Marco Violi