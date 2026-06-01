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Visite guidée du jardin historique, Giardino storico mons. Giovanni Signani, Imola

Visite guidée du jardin historique, Giardino storico mons. Giovanni Signani, Imola

Visite guidée du jardin historique, Giardino storico mons. Giovanni Signani, Imola samedi 6 juin 2026.

Lieu : Giardino storico mons. Giovanni Signani

Adresse : Piazza Duomo, 1 Imola (BO)

Ville : 40026 Imola

Département : Bologna

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Coût : 4 € par personne Réservation appréciée (max 30 personnes) | tél. 333 978 2548 mail : [museo@imola.chiesacattolica.it](mailto:museo@imola.chiesacattolica.it)

Visite guidée du jardin historique Samedi 6 juin, 10h00 Giardino storico mons. Giovanni Signani Bologna

Coût : 4 € par personne Réservation appréciée (max 30 personnes) | tél. 333 978 2548 mail : [museo@imola.chiesacattolica.it](mailto:museo@imola.chiesacattolica.it)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Accompagnés d’un guide à la découverte du lieu et de ses essences botaniques, les visiteurs parcourront un itinéraire entre beauté, spiritualité et nature.
Coût : 4 € par personne
Réservation appréciée (max 30 personnes) | tél. 333 978 2548
mail : museo@imola.chiesacattolica.it

Giardino storico mons. Giovanni Signani Piazza Duomo, 1 Imola (BO) Imola 40026 Centro Bologna Emilia-Romagna 0542 25000 http://museo121.wixsite.com/ilmuseodiocesi;https://www.facebook.com/giardinostoricomonsignorsignani [{« link »: « mailto:museo@imola.chiesacattolica.it »}]
Accompagnés d’un guide à la découverte du lieu et de ses essences botaniques, les visiteurs parcourront un itinéraire entre beauté, spiritualité et nature.

© Marco Violi