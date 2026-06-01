Visite guidée du jardin historique, Parco Paternò del Toscano, Sant’Agata li Battiati

Visite guidée du jardin historique Samedi 6 juin, 17h30 Parco Paternò del Toscano Catania

Nombre maximal d’adhésions 100 participants. Prix d’entrée : 5 euros. Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans et plus de 70. Réservation obligatoire sur le site officiel du [parc : https://www.parcopaternodeltoscano.it/parco](https://www.parcopaternodelt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

La visite guidée du jardin historique du parc Paternò del Toscano accompagne les visiteurs à la découverte de l’un des paysages botaniques les plus particuliers de la région d’Etna.

Le jardin est né de la vision du paysagiste Ettore Paternò del Toscano, qui au cours de sa vie a recueilli et acclimaté des plantes provenant de différents déserts rocheux du monde, capables de s’adapter à la lave de l’Etna.

Au cours de la visite, on traverse :

anciennes terrasses typiques des cultures d’Etna

une collection de plantes subtropicales provenant de différents continents

zones de végétation méditerranéenne et forêt d’Etna avec des espèces endémiques séculaires

paysages façonnés par la lave volcanique

Un parcours qui allie botanique, histoire du paysage et culture du territoire, offrant un regard unique sur la relation entre la nature et l’homme dans cette partie de la Sicile.

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Parco Paternò del Toscano Via Roma 59 Sant’Agata Li Battiati Sant’Agata li Battiati 95030 Catania Sicilia [{« type »: « email », « value »: « info@parcopaternodeltoscano.it »}] [{« link »: « https://www.parcopaternodeltoscano.it/parco/ »}]

Visite guidée. Un parcours qui allie botanique, histoire du paysage et culture du territoire, offrant un regard unique sur la relation entre la nature et l’homme dans cette partie de la Sicile

©archiviofamigliapaternò