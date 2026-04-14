Visite guidée du jardin, Jardin des herbes sauvages, La Haye-de-Routot

Visite guidée du jardin Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin des herbes sauvages Eure

20 pers. max par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au coeur de la Normandie, ce jardin de 1000m² invite à partir à la découverte des plantes sauvages et de leurs multiples usages. Inspiré des paysages du Roumois, il recrée différents milieux naturels où orties, lamiers, plantes messicoles, tinctoriales ou encore espèces des sous-bois et prairie humides dévoilent leurs vertus culinaires, textiles et leurs histoires. Une promenade entre nature, traditions et savoirs anciens.

Jardin des herbes sauvages 15 grande rue, 27350 La Haye-de-Routot La Haye-de-Routot 27350 Eure Normandie 02 32 56 21 76 1000m² regroupant 150 espèces de plantes sauvages locales par thématiques (médicinales, tinctoriales, magiques, prairie, mare, initiation à la permaculture). Parkings sur place

Au coeur de la Normandie, ce jardin de 1000m² invite à partir à la découverte des plantes sauvages et de leurs multiples usages. Inspiré des paysages du Roumois, il recrée différents milieux naturels…

©terresvivantes